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«Нэшвилл» обыграл «Миннесоту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Миннесотой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Нэшвилла».

В составе Филип Форсберг, Кевин Фиала и Пи Кэй Суббэн. «Нэшвилл» набрал 91 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Миннесоты» 98 очков и второе место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Нэшвилл - Миннесота - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Форсберг (Йоси, Джохансен), 37:21 (1:0). Фиала 37:31 (2:0). Саббэн 57:37 (3:0 - п.в.).

Место и дата

01 апреля 21:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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