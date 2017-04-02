«Нэшвилл» обыграл «Миннесоту»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Миннесотой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Нэшвилла».
В составе Филип Форсберг, Кевин Фиала и Пи Кэй Суббэн.
«Нэшвилл» набрал 91 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Миннесоты» 98
очков и второе место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нэшвилл - Миннесота - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Форсберг (Йоси, Джохансен), 37:21 (1:0). Фиала 37:31 (2:0). Саббэн 57:37 (3:0 - п.в.).
Место и дата
01 апреля 21:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически