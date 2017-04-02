Кевин Магнуссен: Первый поворот на китайской трассе очень интересен
Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от
Гран-при Китая.
«Очень приятно, что скорость машины в Мельбурне
оправдала наши ожидания. Понятно, что это не гарантирует скорости в следующих
гонках. Мы должны упорно работать, чтобы реализовать потенциал и в Шанхае вновь
оказаться в хорошей форме.
Первый поворот на китайской трассе очень интересен. Ты
входишь в этот вираж на предельно высокой скорости, которая к концу сильно
снижается. Это невероятно затяжной и уникальный участок. Остальная часть трассы
довольно проста», - цитирует Магнуссена Autosport.
Гран-при Китая пройдет с 7 по 9 апреля.
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