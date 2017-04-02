Кевин Магнуссен: Первый поворот на китайской трассе очень интересен

Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«Очень приятно, что скорость машины в Мельбурне оправдала наши ожидания. Понятно, что это не гарантирует скорости в следующих гонках. Мы должны упорно работать, чтобы реализовать потенциал и в Шанхае вновь оказаться в хорошей форме.

Первый поворот на китайской трассе очень интересен. Ты входишь в этот вираж на предельно высокой скорости, которая к концу сильно снижается. Это невероятно затяжной и уникальный участок. Остальная часть трассы довольно проста», - цитирует Магнуссена Autosport.

Гран-при Китая пройдет с 7 по 9 апреля.