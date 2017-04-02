Маргарита Мамун: Сейчас хотела бы сконцентрировать свое внимание на деятельности внутри своей семьи

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала о своем состоянии, жизни после Игр в Рио, участии в Шоу Олимпийских чемпионов, а также поделилась мнением о вступлении Ирины Винер в Общественную палату РФ.

- Шоу Олимпийских чемпионов – ваше первое появление перед публикой после Олимпиады. Как вы провели время после Рио?

- Мое первое появление перед публикой состоялось через пару недель после завершения Олимпиады в Рио, когда я поехала на клубный чемпионат мира в Японию. После него были показательные выступления в Корее. Первые месяцы после Олимпиады были насыщены общением с прессой и на отдых практически не оставалось свободного времени. Что касается шоу, то первую программу из цикла «Шоу Олимпийских чемпионов» мы показывали в предверии новогодних праздников в Москве.

- В чем главные отличия вашей новой жизни олимпийской чемпионки от прежней?

- Особых отличий не замечаю. Меньше времени провожу в зале, но тренировочных процесс стараюсь не останавливать и часть физических нагрузок осталась неизменной. Появилось больше времени для совместного отдыха с близкими, чему я несказанно рада.

- Как проходит ваше восстановление после травмы спины? Сколько ещё лечиться?

- Травмы спины у меня нет. Это можно больше отнести к болевые ощущениям, связанным с ежедневными физическими нагрузками. На Олимпийских играх эта боль меня не сильно беспокоила. Если честно, старалась не думать о ней, чтобы сконцентрироваться на хорошем выступлении. Лечиться? Думаю, что для полноценного восстановления есть один совет - стараться больше отдыхать.

- Комфортно ли вам выступать в шоу после этого повреждения?

- Как я сказала ранее, сейчас болевые ощущения в спине меня не сильно беспокоят. Я нахожусь в хорошей физической форме.

- Для вас шоу – в первую очередь работа, как и выступление на соревнованиях, или вы относитесь к нему иначе?

- Конечно иначе. В первую очередь эта спортивный праздник для всех зрителей. Я получаю большое удовольствие того, что могу участвовать в мероприятии подобного уровня.

- Ваш тренер Ирина Винер вошла в Общественную палату. А вы планируете вести общественную деятельность?

- Пока не планирую. С 7 лет я тренируюсь, с 15 лет защищаю честь своей страны, выступая в составе сборной России. Сейчас хотела бы сконцентрировать свое внимание на деятельности внутри своей семьи, больше времени проводить с дорогими мне людьми, - сказала Мамун в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».