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Бриедис победил Хука и стал чемпионом мира по версии WBC

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкий боксер Марко Хук проиграл латышу Майрису Бриедису в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бой прошел в Германии и продлился все 12 раундов. По итогам поединка все трое судей отдали победу Бриедису единогласным решением: 118-109, 116-111, 117-110.

Счет на карточке «Советского спорта» – 118-110.

Теперь на счету Бриедиса 22 победы (18 досрочно), а на счету Хука 40 побед (27 досрочно), 4 поражения и 1 ничья.

Добавим, что другими чемпионами мира в этой весовой категории являются Денис Лебедев, Мурат Гассиев и Александр Усик.


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