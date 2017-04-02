Сборная США разгромила Россию на женском чемпионате мира
Матч второго тура
чемпионата мира по хоккею между сборными США и России завершился победой
американок. Итоговый счет матча – 7:0 в пользу сборной США.
Сборная России имеет в
активе три очка и в понедельник проведет заключительный матч в группе А против
сборной Канады. Отметим, что все команды группы А выходят в плей-офф. Две
лучшие сыграют в полуфинале, а остальные – в четвертьфинале.
Хоккей. Чемпионат мира
Женщины
Плимут (США)
Группа А
США – Россия – 7:0
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