Борис Майоров: Шестеркин по мастерству не уступает Коскинену
Двукратный олимпийский чемпион Борис
Майоров сравнивает двух вратарей СКА – россиянина Игоря Шестеркина и финна
Микко Коскинена.
- Шестеркин не уступает Коскинену в мастерстве, -
считает Борис Майоров. - Игорь в этом году проявлял себя прекрасно и в сборной,
и в клубе. В двух последних поединках Кубка Гагарина он также выглядел очень
достойно. Поэтому даже если Коскинен не восстановится до начала финала, у СКА
больших проблем не будет. Опыта плей-оффного у Шестеркина, конечно, меньше. Но
надо же его когда-то набираться!
Напомним, что в полуфинале Кубка Гагарина СКА обыграл
«Локомотив» со счетом 4-0. И в двух последних поединках ворота армейцев защищал
Шестеркин.
В финале СКА встретится
с «Металлургом». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.