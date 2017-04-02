Борис Майоров: Шестеркин по мастерству не уступает Коскинену

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров сравнивает двух вратарей СКА – россиянина Игоря Шестеркина и финна Микко Коскинена.

- Шестеркин не уступает Коскинену в мастерстве, - считает Борис Майоров. - Игорь в этом году проявлял себя прекрасно и в сборной, и в клубе. В двух последних поединках Кубка Гагарина он также выглядел очень достойно. Поэтому даже если Коскинен не восстановится до начала финала, у СКА больших проблем не будет. Опыта плей-оффного у Шестеркина, конечно, меньше. Но надо же его когда-то набираться!

Напомним, что в полуфинале Кубка Гагарина СКА обыграл «Локомотив» со счетом 4-0. И в двух последних поединках ворота армейцев защищал Шестеркин.

В финале СКА встретится с «Металлургом». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.