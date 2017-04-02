«Чикаго» обыграл «Атланту»
Матч регулярного чемпионата НБА между «Чикаго» и «Атлантой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 106:104 в пользу «Чикаго».
В составе победителей
самым результативным стал Джимми Батлер, который набрал 33 очка. У «Атланты» 29 очков набрал Деннис
Шредер.
«Чикаго» занимает
девятое место на Востоке. У «Атланты» шестая позиция.
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Место и дата
02 апреля 00:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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