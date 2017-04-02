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«Чикаго» обыграл «Атланту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Чикаго» и «Атлантой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 106:104 в пользу «Чикаго».

В составе победителей самым результативным стал Джимми Батлер, который набрал 33  очка. У «Атланты» 29 очков набрал Деннис Шредер.

«Чикаго» занимает девятое место на Востоке. У «Атланты» шестая позиция.

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Атланта - 106:104

Место и дата

02 апреля 00:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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