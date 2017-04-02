Карло Анчелотти: С первой и до последней минуты мы показывали хорошую игру
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата
Германии против «Аугсбурга». Напомним, что его команда победила со счетом 6:0
«После перерыва на матчи сборных у нас были определенные
проблемы. Сегодня мы с первой и до последней минуты показывали хорошую игру», -
цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
У хозяев поля отличились Роберт Левандовски (17-я, 55-я и 79-я минуты),
Томас Мюллер (36-я и 80-я) и Тьяго Алькантара (62-я).
Мюнхенцы с 65 очками продолжают уверенно лидировать в бундеслиге, их
сегодняшний соперник с 29 баллами идет 14-м.
В следующем туре «Бавария» 4 апреля сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Аугсбург» днем позже примет «Ингольштадт».
Матч
Бавария - Аугсбург - 6:0 (2:0)
Голы
Левандовски 17 (1:0). Мюллер 37 (2:0). Левандовски 55 (3:0). Алькантара 62 (4:0). Левандовски 79 (5:0). Мюллер 81 (6:0).
Состав
Бавария: Ульрайх, Бернат, Хуммельс (Рафинья, 73), Лам, Боатенг, Алькантара (Саншеш, 66), Киммих, Рибери, Коман (Роббен, 62), Мюллер, Левандовски
Аугсбург: Хитц, Янкер, Макс, Ридер, Верхаг (Шмид, 80), Кор, Дансо, Качар, Моравек (Тайгль, 46), Бобадилья (Алтынтоп, 46), Чжи Дон Вон
Предупреждения:
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
01 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция