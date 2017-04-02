Карло Анчелотти: С первой и до последней минуты мы показывали хорошую игру

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Напомним, что его команда победила со счетом 6:0

«После перерыва на матчи сборных у нас были определенные проблемы. Сегодня мы с первой и до последней минуты показывали хорошую игру», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

У хозяев поля отличились Роберт Левандовски (17-я, 55-я и 79-я минуты), Томас Мюллер (36-я и 80-я) и Тьяго Алькантара (62-я).

Мюнхенцы с 65 очками продолжают уверенно лидировать в бундеслиге, их сегодняшний соперник с 29 баллами идет 14-м.

В следующем туре «Бавария» 4 апреля сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Аугсбург» днем позже примет «Ингольштадт».