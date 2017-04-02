День в истории. Евгении Канаевой исполнилось 27 лет

Сегодня отмечает день рождения российская гимнастка Евгения Канаева. Ей исполнилось 27 лет.

Канаева завоевала две золотые медали на Олимпиаде 2008 и 2012 года в индивидуальном многоборье. Единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье, третья в истории художественной гимнастики трехкратная чемпионка мира в многоборье, многократная чемпионка мира и Европы в отдельных видах многоборья. Заслуженный мастер спорта России.

Всего в активе Канаевой 17 золотых медалей на чемпионатах мира и 13 – на чемпионатах Европы.