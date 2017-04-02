День в истории. Евгении Канаевой исполнилось 27 лет
Сегодня отмечает день
рождения российская гимнастка Евгения Канаева. Ей исполнилось 27 лет.
Канаева завоевала две
золотые медали на Олимпиаде 2008 и 2012 года в индивидуальном многоборье. Единственная в истории художественной
гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье, третья в истории
художественной гимнастики трехкратная чемпионка мира в
многоборье, многократная чемпионка мира и Европы в отдельных видах многоборья. Заслуженный мастер
спорта России.
Всего в активе Канаевой 17
золотых медалей на чемпионатах мира и 13 – на чемпионатах Европы.
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