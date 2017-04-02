«Бруклин» обыграл «Орландо»
Матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклином» и «Орландо»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 121:111 в пользу «Бруклина».
В составе победителей самым результативным стал Брук
Лопес, который набрал 30 очков. У «Орландо» 27 очков набрал Никола Вучевич.
«Бруклин» занимает последнее место на Востоке. У «Орландо»
предпоследняя позиция.
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Матч
Место и дата
02 апреля 01:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
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