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«Бруклин» обыграл «Орландо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклином» и «Орландо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 121:111 в пользу «Бруклина».

В составе победителей самым результативным стал Брук Лопес, который набрал 30 очков. У «Орландо» 27 очков набрал Никола Вучевич.

«Бруклин» занимает последнее место на Востоке. У «Орландо» предпоследняя позиция.

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Бруклин - Орландо - 121:111

Место и дата

02 апреля 01:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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