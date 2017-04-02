День в истории. Сергею Ковалеву исполнилось 34 года

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Сергей Ковалев: Уорд хочет провести реванш, но его промоутер выдвигает свои условия (видео) Экс-чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о своих дальнейших планах и возможном реванше с Андре Уордом.

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Сергей Ковалев: Я по-прежнему готов драться. Уорд, ты мужик или девчонка? Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда подписать контракт на повторный поединок.

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Сергей Ковалев: Приходится ждать наступления сумерек, чтобы потренироваться Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев продолжает вести подготовку к реваншу с американцем Андре Уордом.

Андре Уорд: Ковалева и его команду сводит с ума то, что они не контролируют ситуацию Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд рассказал о ходе переговоров с командой россиянина Сергея Ковалева об организации повторного поединка.

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Промоутеры ведут переговоры по бою-реваншу Ковалев – Уорд Менеджер российского боксера Сергея Ковалева Эгис Климас сообщил, что промоутеры начали переговоры по организации боя-реванша между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Андре Уордом и россиянином.

Компания Roc Nation зарезервировала арену в Лас-Вегасе для реванша Ковалев – Уорд Повторный поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым может состояться 17 июня.

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