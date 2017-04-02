День в истории. Сергею Ковалеву исполнилось 34 года
Сегодня отмечает день рождения известный российский
боксер Сергей Ковалев. Ему исполнилось 34 года.
Ковалев выступает в полутяжелой весовой категории. Чемпион
России среди любителей (2005). Чемпион мира
среди военнослужащих (2005). Чемпион мира в полутяжелом весе (WBA
super, 2014—2016; IBF, 2014—2016; WBO, 2013—2016).
Провел 32 боя на профессиональном ринге. Выиграл 30 из них
(26 – нокаутом), один раз потерпел поражение. Еще один бой он свел вничью.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически