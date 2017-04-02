Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Терек
Футбол  ЦСКА- : -Крылья Советов
Футбол  Гранада- : -Барселона
Футбол  Рубин- : -Зенит
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Сергею Ковалеву исполнилось 34 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный российский боксер Сергей Ковалев. Ему исполнилось 34 года.

Ковалев выступает в полутяжелой весовой категории.  Чемпион России среди любителей (2005). Чемпион мира среди военнослужащих (2005). Чемпион мира в полутяжелом весе (WBA super, 2014—2016; IBF, 2014—2016; WBO, 2013—2016). 

Провел 32 боя на профессиональном ринге. Выиграл 30 из них (26 – нокаутом), один раз потерпел поражение. Еще один бой он свел вничью.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ожидание Ковалева и пробуксовка Головкина. Главные события мартаОжидание Ковалева и пробуксовка Головкина. Главные события марта«Советский спорт» подводит итоги уходящего месяца на профессиональном ринге.Абель Санчес: Думаю, что в реванше Уорд уверенно победит КовалеваТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес дал прогноз на исход повторного поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.Тренер Уорда: Головкин отказался драться с Андре в суперсреднем весе, но мы по-прежнему готовы к этомуМноголетний тренер лучшего боксера мира независимо от весовой категории Андре Уорда Вирджил Хантер заявил о том, что его подопечный по-прежнему готов сразиться с Геннадием Головкиным.Сергей Ковалев: Уорд – перепуганный сукин сын. Моя цель – нокаутировать его в реваншеРоссийский полутяж Сергей Ковалев негативно высказался о своем бывшем и, возможно, будущем сопернике Андре Уорде.Ковалев подписал контракт на реванш с УордомРоссиянин Сергей Ковалев сообщил, что подписал контракт на бой-реванш с чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) американцем Андре Уордом.Рональд «Уинки» Райт: В реванше Уорда и Ковалева нас может ждать фейерверкЭкс-чемпион мира в первом полусреднем весе Рональд «Уинки» Райт поделился своим взглядом на противостояние Андре Уорда и Сергея Ковалева.Уорд обошел Ковалева и возглавил рейтинг авторитетного журнала The RingЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд вышел на первое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.Сергей Ковалев: Уорд хочет провести реванш, но его промоутер выдвигает свои условия (видео)Экс-чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о своих дальнейших планах и возможном реванше с Андре Уордом.Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераБезвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидераПоединки минувшего уик-энда внесли сумятицу в и без того запутанное распределение главных ролей на современном ринге.Сергей Ковалев: Я не считал очки, но Головкин победил Джейкобса. С удовольствием посмотрел бы реваншЭкс-чемпион мира по трем версиям в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев поделился своим видением поединка Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс.Сергей Ковалев: Я по-прежнему готов драться. Уорд, ты мужик или девчонка?Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда подписать контракт на повторный поединок.«В бою с Головкиным Джейкобс не услышит финальный гонг». Спецвыпуск «Держи удар»«В бою с Головкиным Джейкобс не услышит финальный гонг». Спецвыпуск «Держи удар»В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о предстоящей встрече Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом.Сергей Ковалев: Приходится ждать наступления сумерек, чтобы потренироватьсяЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев продолжает вести подготовку к реваншу с американцем Андре Уордом.Андре Уорд: Ковалева и его команду сводит с ума то, что они не контролируют ситуациюЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд рассказал о ходе переговоров с командой россиянина Сергея Ковалева об организации повторного поединка.Юрист Андре Уорда: Мы уже работаем над сделкой с командой Ковалева и настроены оптимистичноЮрист чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям американца Андре Уорда Джош Дубин рассказал о ходе переговоров со штабом россиянина Сергея Ковалева.Промоутеры ведут переговоры по бою-реваншу Ковалев – УордМенеджер российского боксера Сергея Ковалева Эгис Климас сообщил, что промоутеры начали переговоры по организации боя-реванша между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Андре Уордом и россиянином.Компания Roc Nation зарезервировала арену в Лас-Вегасе для реванша Ковалев – УордПовторный поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым может состояться 17 июня.Молчание цыплят. Сколько Ковалеву придется терпеть Уорда?Молчание цыплят. Сколько Ковалеву придется терпеть Уорда?Американский боксер Андре Уорд за три месяца после победы над россиянином Сергеем Ковалевым не сделал ни одного шага.Представители Уорда игнорируют запросы Ковалева о бое-реваншеПромоутер боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала, что представители американского боксера Андре Уорда продолжают игнорировать запросы стороны россиянина об организации боя-реванша.День в истории. Андре Уорду – 33!День в истории. Андре Уорду – 33!Сегодня исполняется 33 года олимпийскому чемпиону, действующему чемпиону мира в полутяжелом весе по трем версиям американцу Андре Уорду.
Футбол
Швайнштайгер забил мяч в дебютном матче за «Чикаго Файр» (видео)
Футбол
«Рома» обыграла «Эмполи» благодаря дублю Джеко
Хоккей
Дед форварда «Колорадо» заплакал, увидев дебют внука в НХЛ (видео)
Футбол
Букмекеры отдают «Амкару» небольшое преимущество перед «Тереком»
все новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости