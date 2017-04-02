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День в истории. Тедди Шерингему исполнился 51 год

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный английский футболист, нападающий Тедди Шерингем. Ему исполнился 51 год.

Выступал за «Миллуол», «Юргорден», «Олдершот», «Ноттингем Форест», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Вест Хэм» и «Колчестер». Самые значительные успехи приходятся на период его выступлений за «Манчестер Юнайтед». Он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и межконтинентальный кубок. Именно Шерингем сравнял счет в финале Лиги чемпионов против «Баварии», а сам матч «МЮ» выиграл со счетом 2:1.

Провел 51 матч за сборную Англии, забил 11 мячей. После завершения карьеры входил в тренерский штаб «Вест Хэма», возглавлял «Стивенэйдж» в 2015-2016 годах.

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