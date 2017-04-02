День в истории. Тедди Шерингему исполнился 51 год
Сегодня отмечает день
рождения известный английский футболист, нападающий Тедди Шерингем. Ему
исполнился 51 год.
Выступал за «Миллуол», «Юргорден»,
«Олдершот», «Ноттингем Форест», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Вест Хэм» и «Колчестер».
Самые значительные успехи приходятся на период его выступлений за «Манчестер
Юнайтед». Он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии,
Лигу чемпионов и межконтинентальный кубок. Именно Шерингем сравнял счет в
финале Лиги чемпионов против «Баварии», а сам матч «МЮ» выиграл со счетом 2:1.
Провел 51 матч за
сборную Англии, забил 11 мячей. После завершения карьеры входил в тренерский
штаб «Вест Хэма», возглавлял «Стивенэйдж» в 2015-2016 годах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически