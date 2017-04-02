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Мануэль Баум: Во втором тайме «Аугсбург» не смог хорошо обороняться и получил плачевный результат

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Аугсбурга» Мануэль Баум поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в 26-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила 0:6.

«Перед матчем мы понимали – чтобы зацепиться за очки нам понадобится идеальный день. В первом тайме мы в общем и целом играли грамотно. Мы хорошо действовали в единоборствах, но впереди нам не хватало пробивной мощи. Во втором тайме мы не смогли хорошо обороняться, в итоге получили плачевный результат», - цитирует Баума официальный сайт «Баварии».

У хозяев поля отличились Роберт Левандовски (17-я, 55-я и 79-я минуты), Томас Мюллер (36-я и 80-я) и Тьяго Алькантара (62-я).

Мюнхенцы с 65 очками продолжают уверенно лидировать в бундеслиге, их сегодняшний соперник с 29 баллами идет 14-м.

В следующем туре «Бавария» 4 апреля сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Аугсбург» днем позже примет «Ингольштадт».

Матч

Бавария - Аугсбург - 6:0 (2:0)

Голы

Левандовски 17 (1:0). Мюллер 37 (2:0). Левандовски 55 (3:0). Алькантара 62 (4:0). Левандовски 79 (5:0). Мюллер 81 (6:0).

Состав

Бавария: Ульрайх, Бернат, Хуммельс (Рафинья, 73), Лам, Боатенг, Алькантара (Саншеш, 66), Киммих, Рибери, Коман (Роббен, 62), Мюллер, Левандовски

Аугсбург: Хитц, Янкер, Макс, Ридер, Верхаг (Шмид, 80), Кор, Дансо, Качар, Моравек (Тайгль, 46), Бобадилья (Алтынтоп, 46), Чжи Дон Вон

Предупреждения:

нет - Кор, 12; Янкер, 81

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

01 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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