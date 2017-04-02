Мануэль Баум: Во втором тайме «Аугсбург» не смог хорошо обороняться и получил плачевный результат

Главный тренер «Аугсбурга» Мануэль Баум поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в 26-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила 0:6.



«Перед матчем мы понимали – чтобы зацепиться за очки нам понадобится идеальный день. В первом тайме мы в общем и целом играли грамотно. Мы хорошо действовали в единоборствах, но впереди нам не хватало пробивной мощи. Во втором тайме мы не смогли хорошо обороняться, в итоге получили плачевный результат», - цитирует Баума официальный сайт «Баварии».

У хозяев поля отличились Роберт Левандовски (17-я, 55-я и 79-я минуты), Томас Мюллер (36-я и 80-я) и Тьяго Алькантара (62-я).

Мюнхенцы с 65 очками продолжают уверенно лидировать в бундеслиге, их сегодняшний соперник с 29 баллами идет 14-м.

В следующем туре «Бавария» 4 апреля сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Аугсбург» днем позже примет «Ингольштадт».