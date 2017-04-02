Мануэль Баум: Во втором тайме «Аугсбург» не смог хорошо обороняться и получил плачевный результат
Главный тренер «Аугсбурга»
Мануэль Баум поделился впечатлениями после матча с «Баварией» в 26-м туре
чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила 0:6.
«Перед матчем мы понимали – чтобы зацепиться за очки нам понадобится идеальный день. В первом тайме мы в общем и целом играли грамотно. Мы хорошо действовали в единоборствах, но впереди нам не хватало пробивной мощи. Во втором тайме мы не смогли хорошо обороняться, в итоге получили плачевный результат», - цитирует Баума официальный сайт «Баварии».
У хозяев поля отличились Роберт Левандовски (17-я, 55-я и 79-я минуты),
Томас Мюллер (36-я и 80-я) и Тьяго Алькантара (62-я).
Мюнхенцы с 65 очками продолжают уверенно лидировать в бундеслиге, их
сегодняшний соперник с 29 баллами идет 14-м.
В следующем туре «Бавария» 4 апреля сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Аугсбург» днем позже примет «Ингольштадт».
Матч
Бавария - Аугсбург - 6:0 (2:0)
Голы
Левандовски 17 (1:0). Мюллер 37 (2:0). Левандовски 55 (3:0). Алькантара 62 (4:0). Левандовски 79 (5:0). Мюллер 81 (6:0).
Состав
Бавария: Ульрайх, Бернат, Хуммельс (Рафинья, 73), Лам, Боатенг, Алькантара (Саншеш, 66), Киммих, Рибери, Коман (Роббен, 62), Мюллер, Левандовски
Аугсбург: Хитц, Янкер, Макс, Ридер, Верхаг (Шмид, 80), Кор, Дансо, Качар, Моравек (Тайгль, 46), Бобадилья (Алтынтоп, 46), Чжи Дон Вон
Предупреждения:
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
01 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция