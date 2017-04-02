«Даллас» обыграл «Каролину»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Далласом» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Далласа».
В составе победителей
отличились Джейсон Спецца. Джон Клинберг и Девин Шор. «Даллас» набрал 75 очков
и занимает 11-е место на Западе. У «Каролины» 11 место на Востоке – 84 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Даллас - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы:
Спецца (Патерин, Элие), 24:46 (0:1). Клингберг 58:03 (0:2). Шо 58:35 (0:3).
Место и дата
02 апреля 02:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
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