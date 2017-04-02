«Торонто» обыграл «Детройт», Зайцев сделал результативную передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Торонто» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Торонто».

В составе победителей дубль сделал Остон Мэттьюз. Также отличились Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник Никита Зайцев заработал одно очко за результативную передачу. У «Детройта» забивали Густав Нюквист, Ник Дженсен, Никлас Кронвалль и Майк Грин.

«Торонто» набрал 91 очков и занимает шестое место на Востоке. «Детройт» на 15-м месте – 74 очка.

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