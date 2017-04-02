«Торонто» обыграл «Детройт», Зайцев сделал результативную передачу
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Торонто» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 5:4 в пользу «Торонто».
В составе победителей
дубль сделал Остон Мэттьюз. Также отличились Митчелл Марнер, Вильям Нюландер и
Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник Никита Зайцев заработал одно очко за
результативную передачу. У «Детройта» забивали Густав Нюквист, Ник Дженсен,
Никлас Кронвалль и Майк Грин.
«Торонто» набрал 91
очков и занимает шестое место на Востоке. «Детройт» на 15-м месте – 74 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Торонто - 4:5 (1:0, 1:3, 2:2)
Голы:
Нюквист (Нильсен, Дженсен), 14:50 (1:0). Мэттьюз (Комаров, Зайцев), 22:56 (1:1). Марнер (Кэррик), 33:53 (1:2). Нюландер (Полак, Мэттьюз), 35:08 (1:3). Дженсен (Зеттерберг), 36:42 (2:3). Крунвалль (Зеттерберг, Нюквист), 54:41 (3:3). ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 57:34 (3:4). Мэттьюз (Бойл), 58:51 (3:5). Грин (Хелм, Ларкин), 59:15 (4:5).
Место и дата
02 апреля 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция