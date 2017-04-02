«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Нью-Джерси» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Филадельфии».
В составе победителей
отличились Брэйден Шенн, Колин Макдональд и Джордан Уил. «Филадельфия» набрала
84 очка и занимает 11-е место на Востоке. У «Нью-Джерси» 68 очков и последнее
место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Нью-Джерси - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Шенн (Жиру, Гостисбеер), 7:28 (1:0). Макдональд (Вандевельде, Гудас), 11:28 (2:0). Уил (Ворачек, Дель Зотто), 30:06 (3:0).
Место и дата
02 апреля 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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