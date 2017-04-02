Гол Радулова принес «Монреалю» победу над «Тампой-Бэй» в овертайме

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».

В составе победителей отличились Филипп Дано и Александр Радулов, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Тампы-Бэй» гол в активе Янни Гурда. Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отыграл весь матч.

«Монреаль» набрал 99 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Тампы-Бэй» 86 очков и девятое место.

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