Гол Радулова принес «Монреалю» победу над «Тампой-Бэй» в овертайме
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».
В составе победителей отличились Филипп Дано
и Александр Радулов, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Тампы-Бэй»
гол в активе Янни Гурда. Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отыграл
весь матч.
«Монреаль» набрал 99 очков и занимает
четвертое место на Востоке. У «Тампы-Бэй» 86 очков и девятое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Тампа-Бэй - Монреаль - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Дано (Пачиоретти), 34:24 (0:1). Гурде (Хедман, Друэн), 51:38 (1:1). Радулов (Пачиоретти, Дано), 60:51 (1:2).
Место и дата
02 апреля 02:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
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