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Гол Радулова принес «Монреалю» победу над «Тампой-Бэй» в овертайме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монреаля».

В составе победителей отличились Филипп Дано и Александр Радулов, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Тампы-Бэй» гол в активе Янни Гурда. Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отыграл весь матч.

«Монреаль» набрал 99 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Тампы-Бэй» 86 очков и девятое место.

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Тампа-Бэй - Монреаль - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Дано (Пачиоретти), 34:24 (0:1). Гурде (Хедман, Друэн), 51:38 (1:1). Радулов (Пачиоретти, Дано), 60:51 (1:2).

Место и дата

02 апреля 02:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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