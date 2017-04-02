Венгер ведет переговоры с «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться во Францию. Руководство «ПСЖ» хочет пригласить его в команду.

Как сообщает в своем твиттере французский журналист Оливье Талларон, «ПСЖ» ведет переговоры с Венгером. Ранее сообщалось, что французский специалист, возможно, покинет английский клуб в конце сезона. Сейчас парижан возглавляет испанский тренер Унаи Эмери. Отмечается, что руководство клуба из Парижа готово предоставить Венгеру солидный бюджет на трансферы.

Напомним, нынешний сезон для Венгера 21-й в клубе. Перед матчем 30-го тура с «Манчестер Сити» на «Эмирейтс» «Арсенал» занимает шестое место в премьер-лиге. Также сегодня «ПСЖ» выиграл Кубок французской Лиги, обыграв в финале «Монако» (4:1).