Венгер ведет переговоры с «ПСЖ»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен
Венгер может вернуться во Францию. Руководство «ПСЖ» хочет пригласить его в
команду.
Как сообщает в своем твиттере французский
журналист Оливье Талларон, «ПСЖ»
ведет переговоры с Венгером. Ранее сообщалось, что французский специалист,
возможно, покинет английский клуб в конце сезона. Сейчас парижан возглавляет испанский
тренер Унаи Эмери. Отмечается, что руководство клуба из Парижа готово
предоставить Венгеру солидный бюджет на трансферы.
Напомним, нынешний сезон
для Венгера 21-й в клубе. Перед матчем 30-го тура с «Манчестер Сити» на
«Эмирейтс» «Арсенал» занимает шестое место в премьер-лиге. Также сегодня
«ПСЖ» выиграл Кубок французской Лиги, обыграв в финале «Монако» (4:1).
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