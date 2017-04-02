«Миннесота» уступила «Сакраменто»
Матч регулярного чемпионата
НБА между «Миннесотой» и «Сакраменто» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 123:117 в пользу «Сакраменто».
В составе победителей самым
результативным стал Бадди Хилд, который набрал 22 очка. У «Миннесоты» 32 очка
набрал Эндрю Уиггинс.
«Сакраменто» занимает 13-е
место на Западе. «Миннесота» на 12-м месте.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Сакраменто - 117:123
Место и дата
02 апреля 03:00, Таргет Центр, Онлайн-трансляция
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