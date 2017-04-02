Жером Боатенг: Рад, что сыграл 90 минут

Защитник «Баварии» Жером Боатенг поделился впечатлениями после матча с «Аугсбургом» в 26-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 6:0.

«Мы хорошо играли в пас и смогли быстро забить. Во втором тайме мы немного сбавили обороты. Я рад, что провел на поле 90 минут и в предвкушении предстоящих недель. В команде хорошая атмосфера, мы на ходу и чувствуем себя отлично. Каждый должен выкладываться на максимум», - цитирует Боатенга официальный сайт «Баварии».

У хозяев поля отличились Роберт Левандовски (17-я, 55-я и 79-я минуты), Томас Мюллер (36-я и 80-я) и Тьяго Алькантара (62-я).

Мюнхенцы с 65 очками продолжают уверенно лидировать в бундеслиге, их сегодняшний соперник с 29 баллами идет 14-м.

В следующем туре «Бавария» 4 апреля сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Аугсбург» днем позже примет «Ингольштадт».