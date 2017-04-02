Трофей для «ПСЖ», удачный дебют Швайнштайгера и победный гол Радулова. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день
с главных новостей утра воскресенья.
1. Для начала поздравим «ПСЖ» с первым
трофеем в сезоне. В финале Кубка французской лиги был повержен «Монако».
2. Бастиан Швайнштайгер дебютировал за «Чикаго
Файр» и сразу забил.
3. Дубль Джеко принес «Роме» победу над «Эмполи».
4. «Атлетико» одержал выездную победу над «Малагой».
5. Британка Джоанна Конта выиграла турнир в
Майами, обыграв в финале Каролин Возняцки.
6. Суперматч состоялся в Португалии. «Бенфика»
и «Порту» сыграли вничью и продолжают борьбу за чемпионство.
7. Латыш Майрис Бриедис победил по очкам
Марко Хука и завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
8.. Россиянин Никита Зайцев заработал очко за
голевой пас, а его «Торонто» обыграл «Детройт»
со счетом 5:4.
9. Удачно сложился день для Александра
Радулова – его шайба оказалась победной.
10. Интересная новость из Франции – Арсен
Венгер может возглавить «ПСЖ».
11. Неудача постигла женскую сборную России
по хоккею. На чемпионате мира их разгромили американки.
Видео
дня: 13-летний баскетболист без рук забивает трехочковые за
школьную команду
Блог дня:
Что было бы, если бы…
сборная Украины Сабо сыграла на Мундиале-1998?
Обязательно
к прочтению: «Губерниев – новый тренер женской сборной России». Было бы
интересно?
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Умер Евгений Евтушенко. Его поэтический дебют был в
«Советском спорте»
Именинники дня: Евгения Канаева, Сергей
Ковалев, Тедди Шерингем.