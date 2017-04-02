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Трофей для «ПСЖ», удачный дебют Швайнштайгера и победный гол Радулова. Главные новости утра

Максим Кравченко
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«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. Для начала поздравим «ПСЖ» с первым трофеем в сезоне. В финале Кубка французской лиги был повержен «Монако».

2. Бастиан Швайнштайгер дебютировал за «Чикаго Файр» и сразу забил.

3. Дубль Джеко принес «Роме» победу над «Эмполи».

4. «Атлетико» одержал выездную победу над «Малагой».

5. Британка Джоанна Конта выиграла турнир в Майами, обыграв в финале Каролин Возняцки.

6. Суперматч состоялся в Португалии. «Бенфика» и «Порту» сыграли вничью и продолжают борьбу за чемпионство.

7. Латыш Майрис Бриедис победил по очкам Марко Хука и завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.

8.. Россиянин Никита Зайцев заработал очко за голевой пас,  а его «Торонто» обыграл «Детройт» со счетом 5:4.

9. Удачно сложился день для Александра Радулова – его шайба оказалась победной.

10. Интересная новость из Франции – Арсен Венгер может возглавить «ПСЖ».

11. Неудача постигла женскую сборную России по хоккею. На чемпионате мира их разгромили американки.

Видео дня: 13-летний баскетболист без рук забивает трехочковые за школьную команду

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