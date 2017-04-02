Голкипер «Филадельфии» Нойвирт потерял сознание во время матча с «Нью-Джерси» (видео)
Вратарь «Филадельфии» Михал Нойвирт потерял
сознание. Это произошло во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси»
(3:0).
Нойвирт упал на лед в тот момент, когда шайба
была на другом участке поля. Врачи привели игрока в чувство, и тот покинул поле
на носилках. Вместо него на лед вышел Энтони Столаж.
Матч
Филадельфия - Нью-Джерси - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Шенн (Жиру, Гостисбеер), 7:28 (1:0). Макдональд (Вандевельде, Гудас), 11:28 (2:0). Уил (Ворачек, Дель Зотто), 30:06 (3:0).
Место и дата
02 апреля 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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