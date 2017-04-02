«Портленд» обыграл «Финикс»
Матч регулярного чемпионата НБА между «Портлендом»
и «Финиксом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 130:117 в пользу «Портленда».
В составе победителей самым результативным
стал Дэмиан Лиллард, который набрал 31 очка. У «Финикса» столько же набрал
Девин Букер.
«Портленд» занимает восьмое место на Западе. У «Финикса» 14-я позиция.
НБА
Регулярный чемпионат
02 апреля 05:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 апреля 05:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция
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