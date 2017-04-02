«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Анахайм»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном»
и «Анахаймом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2
в пользу «Эдмонтона».
В составе победителей отличились Коннор
Макдэвид, Милана Лулич и Леон Драйзайтль, в активе которого решающая шайба в
овертайме. У «Анахайма» отличились Райан Гецлаф и Патрик Ивз.
«Эдмонтон» набрал 97 очков и занимает третье
место на Западе. У «Анахайма» столько же очков и четвертое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Эдмонтон - Анахайм - 3:2 О.Т. (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Макдэвид (Ларссон, Марун), 19:11 (1:0). Гецлаф (Сильверберг, Фаулер), 23:27 (1:1). Ивз (Верметт, Сильверберг), 48:53 (1:2). Лучич (Макдэвид, Драйзайтль), 58:02 (2:2). Драйзайтль (Макдэвид), 61:26 (3:2).
Место и дата
02 апреля 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция