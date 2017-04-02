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«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Анахайм»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Анахаймом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Эдмонтона».

В составе победителей отличились Коннор Макдэвид, Милана Лулич и Леон Драйзайтль, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Анахайма» отличились Райан Гецлаф и Патрик Ивз.

«Эдмонтон» набрал 97 очков и занимает третье место на Западе. У «Анахайма» столько же очков и четвертое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Эдмонтон - Анахайм - 3:2 О.Т. (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Макдэвид (Ларссон, Марун), 19:11 (1:0). Гецлаф (Сильверберг, Фаулер), 23:27 (1:1). Ивз (Верметт, Сильверберг), 48:53 (1:2). Лучич (Макдэвид, Драйзайтль), 58:02 (2:2). Драйзайтль (Макдэвид), 61:26 (3:2).

Место и дата

02 апреля 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция


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