«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Анахайм»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Анахаймом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Эдмонтона».

В составе победителей отличились Коннор Макдэвид, Милана Лулич и Леон Драйзайтль, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Анахайма» отличились Райан Гецлаф и Патрик Ивз.

«Эдмонтон» набрал 97 очков и занимает третье место на Западе. У «Анахайма» столько же очков и четвертое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат