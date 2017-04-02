Томас Тухель: Нам повезло, что судья не назначил пенальти за игру рукой

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата Германии против «Шальке». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«В этом матче мы на протяжении долгого времени контролировали игру за счет владения мяча. Однако показывать высокие скорости было сложно, футболисты «Шальке» оборонялись компактно и грамотно. Нам требовалось слишком много времени, чтобы найти правильное решение в атаке.

Во втором тайме мы находили больше свободного пространства и в итоге заслуженно вышли вперёд. После мы могли забить еще и решить исход матча, но вместо этого пропустили. Возможно этого гола не было бы, если бы Марсель Шмельцер остался на поле. В общем и целом это был очень интенсивный и эмоциональный матч. Нам повезло, что судья не поставил пенальти за игру рукой», - цитирует Тухеля официальный сайт «Шальке».