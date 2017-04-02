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Томас Тухель: Нам повезло, что судья не назначил пенальти за игру рукой

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата Германии против «Шальке». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«В этом матче мы на протяжении долгого времени контролировали игру за счет владения мяча. Однако показывать высокие скорости было сложно, футболисты «Шальке» оборонялись компактно и грамотно. Нам требовалось слишком много времени, чтобы найти правильное решение в атаке.

Во втором тайме мы находили больше свободного пространства и в итоге заслуженно вышли вперёд. После мы могли забить еще и решить исход матча, но вместо этого пропустили. Возможно этого гола не было бы, если бы Марсель Шмельцер остался на поле. В общем и целом это был очень интенсивный и эмоциональный матч. Нам повезло, что судья не поставил пенальти за игру рукой», - цитирует Тухеля официальный сайт «Шальке».

Матч

Шальке 04 - Боруссия - 1:1 (0:0)

Голы

Обамеянг 53 (0:1). Керер 77 (1:1).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Коке (Шёпф, 70), Стамбули (Майер, 70), Калигиури, Бенталеб, Горецка, Керер, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Хунтелар, 85)

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер (Мор, 79), Пищек, Кастро, Пасслак (Герреру, 73), Кагава (Пулишич, 87), Вайгль, Обамеянг, Дембеле

Предупреждения:

Бенталеб, 90 - Обамеянг, 57; Папастатопулос, 90

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

01 апреля 16:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция


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