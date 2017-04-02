Томас Тухель: Нам повезло, что судья не назначил пенальти за игру рукой
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас
Тухель поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата Германии
против «Шальке». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
«В этом матче мы на
протяжении долгого времени контролировали игру за счет владения мяча. Однако
показывать высокие скорости было сложно, футболисты «Шальке» оборонялись
компактно и грамотно. Нам требовалось слишком много времени, чтобы найти
правильное решение в атаке.
Во втором тайме мы
находили больше свободного пространства и в итоге заслуженно вышли вперёд.
После мы могли забить еще и решить исход матча, но вместо этого пропустили.
Возможно этого гола не было бы, если бы Марсель Шмельцер остался на поле. В
общем и целом это был очень интенсивный и эмоциональный матч. Нам повезло, что
судья не поставил пенальти за игру рукой», - цитирует Тухеля официальный сайт «Шальке».
Матч
Шальке 04 - Боруссия - 1:1 (0:0)
Голы
Обамеянг 53 (0:1). Керер 77 (1:1).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Коке (Шёпф, 70), Стамбули (Майер, 70), Калигиури, Бенталеб, Горецка, Керер, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Хунтелар, 85)
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер (Мор, 79), Пищек, Кастро, Пасслак (Герреру, 73), Кагава (Пулишич, 87), Вайгль, Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
Бенталеб, 90 - Обамеянг, 57; Папастатопулос, 90
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
01 апреля 16:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция