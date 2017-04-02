Хабиб Нурмагомедов: Моя мечта – поправить свое здоровье и выйти против Тони Фергюсона

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сообщил, что планирует поправить свое здоровье и провести бой против американца Тони Фергюсона.

– Все же в детстве мечтали о чем-то. Для меня теперь такая мечта – поправить свое здоровье и выйти против Тони Фергюсона, потому что по моей вине есть очень много обозленных и расстроенных фанатов. Я должен был сделать вес, не попав в больницу, и провести этот бой. Раньше сентября в октагон я точно не войду, здоровье не позволяет, но номер один для меня – это Тони Фергюсон, и я очень хочу, чтобы он не проиграл до этого.

– Как вы к нему относитесь?

– Как я могу относиться к человеку, которого я очень сильно хочу побить? Я знаю, что UFC в июле хочет организовать ему бой, думаю, его соперником станет Нейт Диас или Эдсон Барбоса. Любой из них опасен, но я надеюсь, что его победная серия продолжится, - цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу.