Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Терек
Футбол  ЦСКА- : -Крылья Советов
Теннис  Федерер- : -Надаль
Футбол  Рубин- : -Зенит
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хабиб Нурмагомедов: Моя мечта – поправить свое здоровье и выйти против Тони Фергюсона

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сообщил, что планирует поправить свое здоровье и провести бой против американца Тони Фергюсона.

– Все же в детстве мечтали о чем-то. Для меня теперь такая мечта – поправить свое здоровье и выйти против Тони Фергюсона, потому что по моей вине есть очень много обозленных и расстроенных фанатов. Я должен был сделать вес, не попав в больницу, и провести этот бой. Раньше сентября в октагон я точно не войду, здоровье не позволяет, но номер один для меня – это Тони Фергюсон, и я очень хочу, чтобы он не проиграл до этого. 

– Как вы к нему относитесь?

– Как я могу относиться к человеку, которого я очень сильно хочу побить? Я знаю, что UFC в июле хочет организовать ему бой, думаю, его соперником станет Нейт Диас или Эдсон Барбоса. Любой из них опасен, но я надеюсь, что его победная серия продолжится, - цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ». 

Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хабиб Нурмагомедов: Желаю Федору хорошего тейкдауна в первом раундеРоссийский боец Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем в июне поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Нурмагомедов планирует провести бой в сентябреРоссийский боец Хабиб Нурмагомедов намерен провести следующий поединок в UFC будущей осенью.Отец Хабиба Нурмагомедова: Мы в долгу перед болельщиками, постараемся их порадовать чуть попозжеАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о ситуации своего сына, который по состоянию здоровья не сумел провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.Нурмагомедов сегодня вылетит на медобследование в ГерманиюРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в пятницу вылетит в Германию для прохождения медицинского обследования, сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.Бой Нурмагомедов – Фергюсон может пройти в сентябреРоссийский боец Хабиб Нурмагомедов может провести поединок с американцем Тони Фергюсоном в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в сентябре, сообщили ТАСС в организации.Дэйна Уайт: Нурмагомедов остается в UFC, он – часть нашей организацииРоссийский боец ММА Хабиб Нурмагомедов не будет уволен из UFC.Тони Фергюсон: Хабибу нужно либо худеть, либо менять весовую категориюАмериканский боец смешанного стиля Тони Фергюсон (22-3), который в прошлое воскресенье должен был провести бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова за титул «временного» чемпиона в легком весе, считает, что россиянину надо перейти в другую весовую категорию.Хабиб, не гони так быстро! 5 главных скандалов неделиХабиб, не гони так быстро! 5 главных скандалов недели«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.Тони Фергюсон: Хабиб за пару дней до боя ел тирамису. Это непрофессиональноТони Фергюсон: Хабиб за пару дней до боя ел тирамису. Это непрофессиональноАмериканец дал интервью после сорванного боя с Хабибом Нурмагомедовым.Абдулманап Нурмагомедов: Вина за все произошедшее лежит на самом ХабибеАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал отмену его боя с Тони Фергюсоном.Хабиб Нурмагомедов: Я всех подвел и хочу извиниться за сорванный бойРоссийский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками за отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном.Фергюсон получил деньги за отмененный бой с НурмагомедовымНесмотря на отмену боя против Хабиба Нурмагомедова, боец UFC Тони Фергюсон получил причитающийся ему гонорар. Об этом сообщает MMAJunkie.Тони Фергюсон: Макгрегор, ты следующий!Американский боец ММА Конор Макгрегор вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора.Статус: очень сложно. Что дальше ждет Хабиба Нурмагомедова в UFCСтатус: очень сложно. Что дальше ждет Хабиба Нурмагомедова в UFC«Советский спорт» пытается понять, что дальше ждет Нурмагомедова в UFC. Потерян ли шанс стать чемпионом, или все будет хорошо?Рамзан Кадыров – Нурмагомедову: Держись, дорогой брат ХабибГлава Чечни Рамзан Кадыров поддержал российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в связи с отменой его боя с американцем Тони Фергюсоном.Александр Зимин: Я вообще против сгонки веса. Нужно настраиваться на поединокБывший тренер боксеров Николая Валуева, Александра Поветкина и Дениса Лебедева Александр Зимин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказался о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым, который из-за последствий сгонки веса попал в больницу, а его бой с Тони Фергюсоном на UFC 209 был отменен.Михаил Малютин: Нужно принимать меры по сгонке веса. Случай Нурмагомедова – это звонокБоец ММА Михаил Малютин, выступающий на турнирах бойцовского клуба «Ахмат», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым, который из-за последствий сгонки веса попал в больницу, а его бой с Тони Фергюсоном был отменен.«90 процентов травм Хабиба из-за весогонки». Что погубило Нурмагомедова«90 процентов травм Хабиба из-за весогонки». Что погубило НурмагомедоваКак проходит сгон веса у самого обсуждаемого бойца UFC прямо сейчас? Объясняет сам Хабиб.Абдулманап Нурмагомедов: UFC сообщит нам о дальнейших перспективах Хабиба в течение трех днейАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что может ожидать спортсмена в будущем.Виталий Минаков: Случившееся с Хабибом очень неприятно, но это не трагедияРоссийский тяжеловес Виталий Минаков прокомментировал отмену боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на турнире UFC 209.
Художественная гимнастика
День в истории. Евгении Канаевой исполнилось 27 лет
Хоккей
Сборная США разгромила Россию на женском чемпионате мира
Бокс
Бриедис победил Хука и стал чемпионом мира по версии WBC
Футбол
«Бенфика» и «Порту» сыграли вничью в чемпионате Португалии
все новости
Тони Фергюсон
Тони Фергюсонвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости