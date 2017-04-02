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Карло Анчелотти: Нет никаких шансов на то, что Киммих или Коман покинут «Баварию»

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти исключил уход из немецкого клуба грядущим летом Кингсли Комана и Джошуа Киммиха.

Также наставник действующего чемпиона Бундеслиги заявил, что голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, пропустивший последние матчи из-за травмы, сыграет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Нет никаких шансов на то, что Киммих или Коман покинут наш клуб этим летом. Джошуа, как и Кингсли, останется в Германии, поскольку он очень важен для команды. 

Нойер? Его операция прошла хорошо. Думаю, он будет готов к матчу против «Боруссии», но его участие в этой игре мы решим позже. А вот в матче с «Реалом» Мануэль точно сыграет», – приводит слова итальянского специалиста интернет-портал Goal.

Отметим, что по информации СМИ, на Комана претендует «Челси», а в услугах Киммиха заинтересован «Манчестер Сити».

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