«МЮ» провел переговоры по трансферу Мертенса

Как сообщает Sport Mediaset, нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может переехать в чемпионат Англии.

По информации источника, в услугах игрока сборной Бельгии заинтересован «Манчестер Юнайтед», который провел с ним предварительные переговоры о трансфере. Отмечается, что «красные дьяволы» попытаются приобрести футболиста грядущим летом.

Ранее сообщалось, что наставник команды Жозе Моуринью также проявляет интерес к форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.

В нынешнем сезоне 29-летний Мертенс провел во всех турнирах 36 матчей, забил 25 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 25 млн евро, а его контракт с «Наполи» рассчитан до 2018 года.