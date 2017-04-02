Финские хоккеистки впервые в истории победили канадок на чемпионате мира
Женская сборная Финляндии впервые в истории победила Канаду на чемпионате мира по хоккею.
Второй матч группового раунда завершился со счетом 4:3 в пользу финских спортсменок.
После двух туров в группе лидирует команда США с шестью очками. У России и Финляндии по три балла. Канадские хоккеистки потерпели два поражения подряд.
Напомним, что сборной России крупно уступила американкам со счетом 0:7.
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