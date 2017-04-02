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Вагнер Лав вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата Турции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Аланьяспор» Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА, отметился дублем в матче 26-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой».

Два мяча бразильца помогли его команде одержать уверенную победу со счетом 3:1. В текущем сезоне Вагнер в 23-х матчах забил 15 мячей и на сегодняшний день занимает второе место среди бомбардиров в чемпионате Турции.  

После 26 туров «Аланьяспор» занимает 13-е место в местном чемпионате, в активе команды 321 очко. 

Напомним, что Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013. 

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