Вагнер Лав вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата Турции

Нападающий «Аланьяспор» Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА, отметился дублем в матче 26-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой».

Два мяча бразильца помогли его команде одержать уверенную победу со счетом 3:1. В текущем сезоне Вагнер в 23-х матчах забил 15 мячей и на сегодняшний день занимает второе место среди бомбардиров в чемпионате Турции.

После 26 туров «Аланьяспор» занимает 13-е место в местном чемпионате, в активе команды 321 очко.

Напомним, что Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013.