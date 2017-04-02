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Анчелотти намерен укрепить состав «Баварии» хавбеком «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник-Феррейра Карраско может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Как сообщает Football Espana, на игрока сборной Бельгии претендует «Бавария», а инициатором сделки является наставник мюнхенской команды Карло Анчелотти. Однако, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не намерен отпускать футболиста в другой клуб. К тому же, источник уверяет, что опция выкупа хавбека составляет 100 млн евро.

При этом сообщается, что Анчелотти следил за игрой Карраско еще во времена его выступления за «Монако» и хотел пригласить его в «Реал».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел во всех турнирах 41 матч, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2022 года.

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