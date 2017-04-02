Александр Радулов: У нас было много моментов, но Василевский провел матч просто здорово

Нападающий «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал игру российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского в очной встрече.

- У нас было много моментов, но Василевский провел матч просто здорово и оставил свою команду в игре. В овертайме мы обменивались моментами. В одном из эпизодов передача Пачиоретти нашла меня, - цитирует Радулова официальный сайт НХЛ.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Филипп Дано и Александр Радулов. У «Тампы-Бэй» гол в активе Янни Гурда.