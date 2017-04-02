Александр Радулов: У нас было много моментов, но Василевский провел матч просто здорово
Нападающий «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал игру российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского в очной встрече.
- У нас было много моментов, но Василевский провел матч просто здорово и оставил свою команду в игре. В овертайме мы обменивались моментами. В одном из эпизодов передача Пачиоретти нашла меня, - цитирует Радулова официальный сайт НХЛ.
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Монреалем» завершился победой гостей в овертайме со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Филипп Дано и Александр Радулов. У «Тампы-Бэй» гол в активе Янни Гурда.
Матч
Тампа-Бэй - Монреаль - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Дано (Пачиоретти), 34:24 (0:1). Гурде (Хедман, Друэн), 51:38 (1:1). Радулов (Пачиоретти, Дано), 60:51 (1:2).
Место и дата
02 апреля 02:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция