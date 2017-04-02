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Бастиан Швайнштайгер – о своем дебюте в MLS: Испытал незабываемые эмоции

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер поделился эмоциями от своего дебюта в MLS.

Напомним, бывший хавбек сборной Германии перебрался в клуб из «Манчестер Юнайтед», и в первой же игре за новую команду немец сумел отличиться голом в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Импэкт».

«Очень рад, что мне удалось забить, я испытал незабываемые эмоции. Однако, я немного расстроен, потому что команде так и не удалось выиграть эту встречу.

Конечно, мне было тяжело отыграть все 90 минут, потому что я приехал сюда совсем недавно. В любом случае, я готов.

Тренировка с «Чикаго» была очень хорошей, но сейчас мне стоит поработать над своей физической формой. Мне нужны силы, чтобы лучше проводить игру. Но в целом, я доволен. Все прошло неплохо, но у вас всегда есть возможность стать лучше», – приводит слова 32-летнего Швайнштайгера интернет-портал Goal.

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