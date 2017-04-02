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Алексей Чистяков: В матче с американками мы провалились в концовках периодов

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков прокомментировал поражение от американок (0:7) в матче группового раунда на чемпионате мира.

- В сегодняшнем матче мы провалились в концовках периодов: второго, третьего. Хотя предупреждали девчонок, что не нужно сейчас лететь, сломя голову. Не хватило в первую очередь концентрации. Где-то эмоции перехлестнули: все-таки не забросили ни одной шайбы, а в подсознании у игроков есть спортивное самолюбие, хотелось забить гол престижа. Вот и получилось, что три нападающих полетели забивать, и быстрая передача соперника вразрез привела к шайбе в наши ворота. Ключевой момент – индивидуальное мастерство хоккеисток, здесь оно решило многое. Когда игрок обыгрывает один в один, лучше катается и в целом мобильнее, это весомые аргументы, которые склоняют чашу весов, - цитирует Чистякова официальный сайт ФХР.

Напомним, что россиянки в матче группы А проиграли хозяйкам льда и действующим чемпионкам мира со счетом 0:7. Следующий матч подопечные Чистякова проведут с канадками. 

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