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Эдин Джеко: Спаллетти может уйти, даже если «Рома» выиграет Кубок Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от матча с «Лацио» в полуфинале Кубка Италии, а также высказался о ситуации наставника «волков» Лучано Спаллетти, который ранее заявил, что может уйти из столичного клуба, если команда не выиграет хотя бы один трофей.

«Мы проиграли «Лацио» первый матч со счетом 0:2, а это усложняет задачу. Если мы пропустим в ответной игре, то нам придется забивать четыре гола. В любом случае, «Рома» сделает все, чтобы выйти в финал Кубка Италии.

Что касается слов нашего тренера, то он может уйти, даже если мы выиграем трофей», – цитирует боснийца Football Italia.

Ранее сообщалось, что Спаллетти может заменить в «Ювентусе» Массимилиано Аллегри, который планирует покинуть туринский клуб по окончании сезона.

Ответный матч с «Лацио» в рамках Кубка Италии состоится 4 апреля на домашней арене «волков».

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