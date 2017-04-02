Мэттьюс, Макдэвид и Лехтонен - звезды дня в НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче с «Детройтом» (5:4) форвард набрал два (1+1) очка.

Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, забросивший гол и отдавший две результативные передачи во встрече с «Анахаймом» (3:2 ОТ).

Голкипер «Далласа» Кари Лехтонен - третья звезда дня. В матче против «Каролины» (3:0) он отразил все 25 бросков по своим воротам.