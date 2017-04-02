Хосеп Гвардиола: «Арсенал» никогда не переигрывал меня во владении мячом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с лондонским «Арсеналом».

Напомним, игра между командами состоится сегодня на домашней арене «пушкарей» и стартует в 18.00 мск.

«Пришел в «Манчестер Сити» не для того, чтобы изменить философию. Это было бы слишком высокомерно с моей стороны. Хочу помочь команде выиграть титулы.

Могу заверить вас, что со дня моей первой встречи с техническим директором клуба и до сегодняшней пресс-конференции у меня никогда не возникало мысли о том, чтобы показать всем, как надо побеждать. Конечно, люди будут рады, если «Манчестер» начнет это делать.

После того, как я покину «Сити», со мной произойдет та же история, что и в «Барселоне» или «Баварии». Люди начнут судить обо мне по работе, которую я проделал, а некоторые игроки скажут: «Пеп помог мне выйти на другой уровень», а другие не поддержат эту точку зрения. Такое происходит в любом клубе, это нормально.

Что касается наставника «Арсенала», то на мой взгляд Венгер – лучший тренер в истории этого клуба. Если судить по титулам, стилю игры, и наследию, то это не просто цифры. Арсен работает здесь уже 20 лет, и это потому, что он сотворил удивительную историю.

«Арсенал» никогда не переигрывал меня во владении мячом. Они играют на контратаках. Но если вы позволите им владеть мячом, они просто убьют вас. Это их сильная сторона, однако, ваша команда должна прессинговать, и тогда они вновь перейдут на контратаки», – цитирует испанского специалиста Sky Sports.