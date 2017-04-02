Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Терек
Футбол  ЦСКА- : -Крылья Советов
Теннис  Федерер- : -Надаль
Футбол  Рубин- : -Зенит
Футбол  Арсенал- : -Манчестер Сити
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хосеп Гвардиола: «Арсенал» никогда не переигрывал меня во владении мячом

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с лондонским «Арсеналом».

Напомним, игра между командами состоится сегодня на домашней арене «пушкарей» и стартует в 18.00 мск. 

«Пришел в «Манчестер Сити» не для того, чтобы изменить философию. Это было бы слишком высокомерно с моей стороны. Хочу помочь команде выиграть титулы. 

Могу заверить вас, что со дня моей первой встречи с техническим директором клуба и до сегодняшней пресс-конференции у меня никогда не возникало мысли о том, чтобы показать всем, как надо побеждать. Конечно, люди будут рады, если «Манчестер» начнет это делать.

После того, как я покину «Сити», со мной произойдет та же история, что и в «Барселоне» или «Баварии». Люди начнут судить обо мне по работе, которую я проделал, а некоторые игроки скажут: «Пеп помог мне выйти на другой уровень», а другие не поддержат эту точку зрения. Такое происходит в любом клубе, это нормально.

Что касается наставника «Арсенала», то на мой взгляд Венгер – лучший тренер в истории этого клуба. Если судить по титулам, стилю игры, и наследию, то это не просто цифры. Арсен работает здесь уже 20 лет, и это потому, что он сотворил удивительную историю.

«Арсенал» никогда не переигрывал меня во владении мячом. Они играют на контратаках. Но если вы позволите им владеть мячом, они просто убьют вас. Это их сильная сторона, однако, ваша команда должна прессинговать, и тогда они вновь перейдут на контратаки», – цитирует испанского специалиста Sky Sports.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Конте готов подписать новый контракт «Челси»Руководство «Челси» во главе с Романом Абрамовичем довольно выступлением лондонского клуба под руководством Антонио Конте.«МЮ» провел переговоры по трансферу МертенсаКак сообщает Sport Mediaset, нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может переехать в чемпионат Англии.Венгер ведет переговоры с «ПСЖ»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться во Францию. Руководство «ПСЖ» хочет пригласить его в команду.АПЛ. 30-й тур. «Суонси» - «Мидлсбро», «Арсенал» - «Манчестер Сити» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу.«Арсенал» - «Манчестер Сити». Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 30-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».Антонио Конте: Думаю, сегодня мы заслужили как минимум ничьюГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от матча 30-м тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас (1:2).Сэм Эллардайс: Такие победы - это то, ради чего живет английская премьер-лигаГлавный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс прокомментировал гостевую победу над «Челси»(2:1) в 30-м туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Наш вратарь де Хеа спал в матче с «Вест Бромвичем»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что результат домашней встречи 30-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (0:0) несправедлив.«Вест Хэм» в гостях уступил «Халл Сити»Футболисты «Вест Хэма» в рамках 30-го тура английской премьер лиги уступили в гостях «Халл Сити» со счетом 1:2.Гол Варди помог «Лестеру» переиграть «Сток Сити»Футболисты «Лестера» в рамках 30-го тура английской премьер лиги переиграли «Сток Сити» со счетом 2:0.«Челси» уступил «Кристал Пэлас»«Челси» дома уступил «Кристал Пэлас» (1:2) в 30-м туре чемпионата Англии.«Манчестер Юнайтед» дома не смог переиграть «Вест Бромвич»Футболисты «Манчестер Юнайтед» в рамках 30-го тура английской премьер лиги сыграли вничью с «Вест Бромвичем».«Тоттенхэм» всухую обыграл «Бернли»«Бернли» дома уступил «Тоттенхэму» (0:2) в 30-м туре чемпионата Англии.Рональд Куман: Судя по реакции скамейки «Ливерпуля», судья должен был показать восемь красных карточекГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (1:3) в 29-м туре чемпионата Англии.Бакари Санья: Для меня Венгер на одном уровне с ФергюсономЗащитник «Манчестер Сити» Бакари Санья высказался о том, что думает о главном тренере «Арсенала» Арсене Венгере.«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в мерсисайдском дерби«Ливерпуль» дома взял верх над «Эвертоном» (3:1) в 30-м туре чемпионата Англии.Арсен Венгер: Конечно, я планирую будущее «Арсенала»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что строит свою работу, держа в уме планы на следующий сезон.«Ливерпуль» – «Эвертон» - 3:1. Как это былоВ матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном».Крэйг Шекспир: Еще недавно «Лестер» были готовы списать со счетов. Но мы еще не обезопасили себя от вылетаГлавный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир отметил прогресс команды, достигнутый в последние недели.Жозе Моуринью: Я не требую от руководства невыполнимого, но я прошу игроков, которых подписать трудноГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что обозначил руководству свои пожелания по подписанию новых игроков в межсезонье.
Хоккей
Голкипер «Филадельфии» Нойвирт потерял сознание во время матча с «Нью-Джерси» (видео)
Футбол
Венгер ведет переговоры с «ПСЖ»
Хоккей
Гол Радулова принес «Монреалю» победу над «Тампой-Бэй» в овертайме
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Зайцев сделал результативную передачу
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости