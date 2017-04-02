Виктор Минибаев: После Рио не было мыслей уйти из спорта

Призер чемпионатов мира в прыжках в воду Виктор Минибаев рассказал о своих планах на будущее.

- После Рио я отдыхал 3-3,5 месяца, за последние лет десять это рекорд, но мыслей о том, чтобы уйти, не было. Наоборот - хотелось вернуться к тренировкам. Этот отдых был мне необходим больше психологически, был тяжелый олимпийский цикл. После первой Олимпиады в Лондоне, где я стал четвертым и мне немного не хватило до медали, тоже было тяжело себя заставлять. Поначалу не очень хотелось прыгать, но втянулся в работу, готовился к Рио и потом вся эта ситуация в Рио. Так что цикл действительно был тяжелым. Решили с тренером, что мне нужно отдохнуть, - сказал Минибаев.

Минибаев – серебряный призер чемпионата мира 2013 года и бронзовый медалист мирового первенства-2015. Обе награды спортсмен завоевал в синхронных прыжках с вышки.