Александр Бубнов: Есть вероятность, что в случае очередной неудачи «Терека» Рахимов не сохранит пост

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ «Амкар» - «Терек».

- Принципиальная игра для обоих тренеров, особенно для Рашида Рахимова. Есть высокая вероятность того, что в случае очередной неудачи «Терека» главный тренер не сохранит пост. Задачи на выход в Лигу Европы никто не снимал. Но «Амкару» нужно реабилитироваться за ужасный выезд в Томск, а дома пермяки до сих пор не пропустили ни гола. Ставлю на их минимальную победу, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 13:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.