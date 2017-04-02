Журналисты подрались на турнире ММА (видео)

На вечере боев Fight Nights Global 62 в Москве в рамках проекта «Звездный бой» прошел поединок двух спортивных журналистов, которые пишут об ММА.

Против Никиты Бурчака, который представляет «Вестник ММА» дрался корреспондент «Московского Комсомольца» Алексей Сафонов, бой прошел в весовой категории до 93 кг.

По ходу первого раунда Бурчак несколько раз отправлял Сафонова в нокдаун, но Алексей выдержал первый раунд. После первого удара во втором раунде бой был остановлен - победа Бурчака нокаутом.



– Посвящаю эту победу своему сыну, у него недавно был день рождения, – сказал Бурчак после боя.



Напомним, проект «Звездный бой» дает возможность непрофессиональным бойцам проводить поединки в один вечер с профессиональными спортсменами.