Конте готов подписать новый контракт «Челси»

Руководство «Челси» во главе с Романом Абрамовичем довольно выступлением лондонского клуба под руководством Антонио Конте.

Как сообщает Express, в ближайшее время «синие» начнут переговоры с итальянским специалистом по вопросу продления контракта, который истекает в 2019 году. При этом, зарплата наставника «Челси» будет увеличена.

Ранее сообщалось, что Конте по окончании текущего сезона вернется в Серию А и возглавит миланский «Интер».

Добавим, что наставник встал у руля английской команды минувшим летом. На данный момент «синие» занимают первое место в таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.