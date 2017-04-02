Виктор Васин: Если честно, уже давно чувствую себя «конем»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что трудности его только закаляют.

- Всегда хочется расти, прогрессировать, у спортсмена это в крови. Тяжёлое прошлое, непростая карьера - все эти трудности только закаляют, делают тебя сильнее. Всё, что ни делается, только к лучшему. К тому же мне много помогает семья, в арендах жена и дети были рядом со мной, всегда поддерживали родители. Конечно же, ставлю перед собой задачу выйти на новый уровень, в такой команде, как ЦСКА, есть для этого все возможности.

Да, у меня не получилось поиграть в Питере на взрослом уровне, но я через другие города пробился в Москву, много лет выступаю в ЦСКА, хоть периодически и уезжал в аренду. Если честно, уже давно чувствую себя «конем». С «Зенитом» в принципе все игры стоят особняком, по накалу, по эмоциям они близки к играм со «Спартаком». Но это командное, а не личное, потому что любой матч с питерцами для армейцев — это игра за шесть очков. В последние годы только два этих клуба борются за чемпионство, - цитирует Васина официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне Васин провел за армейцев 20 матчей, но результативными действиями не отметился.