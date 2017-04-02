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Зинедин Зидан: Слова Пике больше беспокоят журналистов

Источник:  Football EspanaКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Алавесом», а также прокомментировал высказывания защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Напомним, ранее игрок сине-грантовых выразил мнение, что судьи помогают «сливочным» выиграть чемпионат Испании. Также Пике в одном из интервью заявил, что проблемы Лионеля Месси и Неймара, связанные с уклонением от уплаты налогов, а также переходом бразильца в «Барселону», спровоцировали представители «сливочных».

«Алавес» уже обыграл в этом сезоне «Барселону» и «Атлетико». Они хорошо справляются со своей задачей, и показывают приличный футбол. Очевидно, «Реалу» придется провести матч с непростым соперником, но мы готовы к игре. У нас было время все проанализировать. 

Известно, что за 28 дней моей команде придется провести девять матчей. Это значит, что каждый игрок «Реала» становится еще ценнее. Но я уверен, что мы готовы к финальной стадии сезона. 

Что касается слов Пике, то это больше беспокоит журналистов. Я отдыхал и думал только о матче с «Алавесом». Все прекрасно знают, что «Реал» – большой клуб. Лично меня, да и наших болельщиков, интересует только футбол», – приводит слова французского специалиста Football Espana.

Напомним, матч с «Алавесом» столичный клуб проведет 2 апреля в рамках 29-го тура испанской Примеры. Начало встречи – в 17.15 мск.

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