Екатерина Юрлова: В короткий срок вернуться в большой спорт после родов – это реально

Чемпионка мира Екатерина Юрлова рассказала о своем возвращении в большой спорт после родов.

Я не расслаблялась во время беременности, тренировалась практически до самых родов. Конечно, в последние две недели я только ходила с палками, делала небольшие физические упражнения, в основном – на руки. Через три недели после родов я впервые встала на лыжи. Три месяца после этого я тренировалась в Австрии, в Рамзау. Там же был мой первый старт – с лыжниками.

У меня было большое желание вернуться в российскую команду уже к чемпионату мира в Хохфильцене. Я чувствовала себя очень хорошо, но, к сожалению, на сборе в Риднау случился сбой со здоровьем. Наверное, это было перенапряжение – приходилось тренироваться и быть с ребенком. Я, видимо, переоценила свои возможности и как следствие заболела.

На мой взгляд, в короткий срок вернуться в большой спорт после родов – это реально. В принципе, если организм тренированный, то все реально. Примеры Дарьи Домрачевой, Мари Дорен-Абер показывают это. Они проводили тренировки до самого последнего момента, - цитирует Юрлову СБР.

Напомним, что 32-летняя Юрлова является чемпионкой мира в индивидуальной гонке 2015 года. На чемпионате Европы биатлонистка выигрывала серебро и три бронзы.