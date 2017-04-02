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Екатерина Юрлова: В короткий срок вернуться в большой спорт после родов – это реально

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Чемпионка мира Екатерина Юрлова рассказала о своем возвращении в большой спорт после родов.

Я не расслаблялась во время беременности, тренировалась практически до самых родов. Конечно, в последние две недели я только ходила с палками, делала небольшие физические упражнения, в основном – на руки. Через три недели после родов я впервые встала на лыжи. Три месяца после этого я тренировалась в Австрии, в Рамзау. Там же был мой первый старт – с лыжниками.

У меня было большое желание вернуться в российскую команду уже к чемпионату мира в Хохфильцене. Я чувствовала себя очень хорошо, но, к сожалению, на сборе в Риднау случился сбой со здоровьем. Наверное, это было перенапряжение – приходилось тренироваться и быть с ребенком. Я, видимо, переоценила свои возможности и как следствие заболела. 

На мой взгляд, в короткий срок вернуться в большой спорт после родов – это реально. В принципе, если организм тренированный, то все реально. Примеры Дарьи Домрачевой, Мари Дорен-Абер показывают это. Они проводили тренировки до самого последнего момента, - цитирует Юрлову СБР. 

Напомним, что 32-летняя Юрлова является чемпионкой мира в индивидуальной гонке 2015 года. На чемпионате Европы биатлонистка выигрывала серебро и три бронзы. 

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