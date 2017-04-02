Денис Казанский: Почему Моуринью в важнейший момент убирает именно Мхитаряна?

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский не понимает некоторых решений наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Удивительно, почему Жозе в важнейший момент убирает именно Мики?», – написал Казанский на своей странице в Twitter, после окончания матча «МЮ» – «Вест Бромвич» (0:0).

Удивительно почему Жозе в важнейший момент убирает именно Мики? — Kazansky Den (@kazanskyden79) 1 апреля 2017 г.

В нынешнем сезоне 28-летний Мхитарян провел во всех турнирах 28 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.