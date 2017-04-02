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Денис Казанский: Почему Моуринью в важнейший момент убирает именно Мхитаряна?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский не понимает некоторых решений наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Удивительно, почему Жозе в важнейший момент убирает именно Мики?», – написал Казанский на своей странице в Twitter, после окончания матча «МЮ» – «Вест Бромвич» (0:0).

В нынешнем сезоне 28-летний Мхитарян провел во всех турнирах 28 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич - 0:0

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Рохо, Мхитарян (Руни, 75), Лингард, Феллайни, Валенсия, Янг, Кэррик, Марсьяль, Рэшфорд

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г., Ньом, Маклин (Моррисон, 58), Флетчер, Брант, Шадли (Якоб, 68), Ливермор, Робсон-Кану (Рондон, 70)

Предупреждения:

Рохо, 43; Феллайни, 90; Руни, 90 - Ньом, 47; Ливермор, 87; Якоб, 90

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

01 апреля 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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