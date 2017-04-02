Александр Шмурнов: Печально, что алчность мешает нынешнему поколению становиться частью истории
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил запись на своей странице в Twitter, посвященную нынешнему поколению игроков.
«Как же печально, что алчность и косность мешает нынешнему поколению становиться частью мировой футбольной истории», – написал Шмурнов, репостнув запись с фотографией Дмитрия Аленичева и Франческо Тотти.
Как же печально, что алчность и косность мешает нынешнему поколению становиться частью мировой футбольной истории... https://t.co/dKSRTVRDXV— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 1 апреля 2017 г.
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