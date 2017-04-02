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Александр Шмурнов: Печально, что алчность мешает нынешнему поколению становиться частью истории

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил запись на своей странице в Twitter, посвященную нынешнему поколению игроков.

«Как же печально, что алчность и косность мешает нынешнему поколению становиться частью мировой футбольной истории», – написал Шмурнов, репостнув запись с фотографией Дмитрия Аленичева и Франческо Тотти.

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