Большунов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске
Александр Большунов одержал победу в гонке на 50 километров классическим стилем в рамках чемпионата России, проходящего в Ханты-Мансийске.
Большунов в воскресенье преодолел дистанцию за 2 часа 11 минут 8,1 секунды. Второй результат показал Алексей Червоткин. Замкнул тройку призеров Алексей Виценко.
Чемпионат России
Ханты-Мансийск
Мужчины
50 км (к)
1. Александр Большунов (Тюменская обл. – Брянская обл.) – 2:11.08,1
2. Алексей Червоткин (Москва) – отставание 8,5
3. Алексей Виценко (Коми) – +1.48,3
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