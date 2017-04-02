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Большунов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Александр Большунов одержал победу в гонке на 50 километров классическим стилем в рамках чемпионата России, проходящего в Ханты-Мансийске.

Большунов в воскресенье преодолел дистанцию за 2 часа 11 минут 8,1 секунды. Второй результат показал Алексей Червоткин. Замкнул тройку призеров Алексей Виценко. 

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Мужчины

50 км (к)

1. Александр Большунов (Тюменская обл. – Брянская обл.) – 2:11.08,1

2. Алексей Червоткин (Москва) – отставание 8,5

3. Алексей Виценко (Коми) – +1.48,3 

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