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Неймар получил предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар раздумывает над переездом в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sunday Times.

Согласно источнику, у игрока сборной Бразилии есть два предложения – от «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что клубы из Премьер-лиги готовы выложить за трансфер футболиста 170 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что в переходе Неймара заинтересован владелец лондонского клуба Роман Абрамович, однако, наставник «синих» Антонио Конте выступает против идеи приглашения бразильца. 

Отметим, что зимой 2016 года отец игрока подтвердил интерес «МЮ» к своему сыну, а сам Неймар в одном из интервью рассказал о своей любви к чемпионату Англии, а также к таким клубам, как «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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