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2 апреля ARD покажет новый фильм о допинге

Источник:  Twitter.comКомментарии

Немецкий телеканал ARD 2 апреля покажет очередной фильм о допинге, об этом сообщил в своем твиттере немецкий журналист Хайо Зеппельт.

На этот раз речь пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр. Как сообщил Зеппельт, название нового фильма - «Допинг - совершенно секретно».

«Новая сюжетная лента - «Допинг - совершенно секретно» выйдет 2 апреля. О повторной перепроверке допинг-проб», - написал журналист. 

Напомним, в декабре 2014 года бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов и его жена легкоатлетка Юлия были информаторами первого фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике.  9 ноября 2015 года на специальной пресс-конференции комиссия WADA изложила итоги своей работы по изучению случаев применения допинга в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).  В итоге российские легкоатлеты пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.    

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