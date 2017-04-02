2 апреля ARD покажет новый фильм о допинге

Немецкий телеканал ARD 2 апреля покажет очередной фильм о допинге, об этом сообщил в своем твиттере немецкий журналист Хайо Зеппельт.

На этот раз речь пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр. Как сообщил Зеппельт, название нового фильма - «Допинг - совершенно секретно».

«Новая сюжетная лента - «Допинг - совершенно секретно» выйдет 2 апреля. О повторной перепроверке допинг-проб», - написал журналист.

Напомним, в декабре 2014 года бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов и его жена легкоатлетка Юлия были информаторами первого фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. 9 ноября 2015 года на специальной пресс-конференции комиссия WADA изложила итоги своей работы по изучению случаев применения допинга в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). В итоге российские легкоатлеты пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.