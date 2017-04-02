Майкл Оуэн: Гол Коутиньо был великолепен (видео)
Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высоко оценил гол полузащитника «красных» Фелиппе Коутиньо в ворота «Эвертона».
Напомним, 1 апреля команды провели мерсисайдское дерби, которое завершилось победой подопечных Юргена Клоппа (3:1).
«Отличный результат на «Энфилде». Гол Коутиньо был великолепен», – написал Оуэн на своей странице в Twitter.
Great result at Anfield today. That Coutinho goal was sublime.— michael owen (@themichaelowen) 1 апреля 2017 г.
GOLAÇO!#Coutinho scored this amazing solo goal against Everton in the derby. pic.twitter.com/3tNVlHFBxD— cc @BrazilStat (@BS_Video) 1 апреля 2017 г.
Матч
Ливерпуль - Эвертон - 3:1 (2:1)
Голы
Мане 8 (1:0). Пеннингтон 29 (1:1). Коутиньо 31 (2:1). Ориги 60 (3:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Джан, Лейва, Милнер, Коутиньо (Арнольд, 73), Мане (Ориги, 57), Вейналдум, Фирмино (Клаван, 90)
Эвертон: Роблес, Холгейт, Пеннингтон (Бэрри, 68), Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Дэвис (Валенсия, 67), Баркли, Колверт-Льюин (Миральяс, 82), Гуйе, Лукаку
Предупреждения:
Джан, 69 - Дэвис, 26; Баркли, 40; Уильямс, 63
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
01 апреля 14:30, Энфилд, Текстовая трансляция