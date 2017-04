Майкл Оуэн: Гол Коутиньо был великолепен (видео)

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высоко оценил гол полузащитника «красных» Фелиппе Коутиньо в ворота «Эвертона».

Напомним, 1 апреля команды провели мерсисайдское дерби, которое завершилось победой подопечных Юргена Клоппа (3:1).

«Отличный результат на «Энфилде». Гол Коутиньо был великолепен», – написал Оуэн на своей странице в Twitter.

Great result at Anfield today. That Coutinho goal was sublime.

GOLAÇO!#Coutinho scored this amazing solo goal against Everton in the derby. pic.twitter.com/3tNVlHFBxD